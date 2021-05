DeLorean uit Back to the Future officieel een legende - Autoblog.nl

Natuurlijk vonden we allemaal al veel langer dat de DeLorean DMC12 van Doc Brown uit Back to the Future een legende was, maar nu is het dan echt officieel.

We hebben het er hier op Autoblog wel vaker over. Legendarische auto’s. Sommige omdat ze het decor waren van een tragisch ongeval, anderen omdat ze races wonnen en weer anderen omdat ze een belangrijke rol hadden in een film. Zoals de Bluesmobile of natuurlijk de DeLorean DMC12 uit Back to the Future.

Lijst met legendarische auto’s

In Amerika bestaat er zoiets als de HVA, wat staat voor de Historical Vehicle Assocation. Die mensen houden een lijst bij waarop legendarische wagens staan die op wat voor manier dan ook een belangrijke geschiedenis hebben. Voor Amerika dan hè?

Dat kan dus bijvoorbeeld zijn omdat ze geholpen hebben de Tweede Wereldoorlog te winnen. Of omdat het de eerste auto was die de Indy 500 won. Maar ook omdat ze zoals eerder gezegd in een film hebben gespeeld. En op die belangrijke liefhebberslijst staat nu de DeLorean DMC12 uit Back to the Future.

Het gaat om de auto uit de eerste film

En dat betekent dus dat hij geen Mr Fusion kernreactor achterin heeft liggen. Hij moet genoegen nemen met de standaard 2.8 PRV V6 met 130 pk om 88 mph te bereiken. Wel zit er vanzelfsprekend een Flux Capacitor in en heeft hij een handbak. Mocht je denken, waarom heeft hij geen ‘White Wall’ banden, die had hij pas in het derde deel uit de filmreeks.

Belangrijker is, dat het hier dus om het daadwerkelijke exemplaar van de DeLorean DMC12 gaat dat in Back to the Future heeft gespeeld. Die auto is na een jarenlange restauratie weer helemaal zoals in 1985. Leuk feitje, de restauratie werd gedaan onder leiding van Bob Gale, de schrijver van de film. Reken er dus maar op dat het goed is gedaan.

Kan ik die auto ook ergens zien?

Jazeker, natuurlijk is een legende als deze DeLorean voor het publiek te bewonderen. Alleen niet in Nederland, je moet ervoor naar de overkant van de grote plas. De auto is van de Universal Studio’s, maar staat permanent in het Petersen Museum in Los Angeles.

Mocht je na de Corona weer eens die kant op willen, weet je nu altijd waar je heen moet als je een legende wil ontmoeten. En over legendes gesproken, hier staat de gehele verdere lijst, altijd leuk om je aan te vergapen!