Dit is de Mercedes E-klasse Cabrio

Met z'n viertjes de elementen trotseren zonder in te boeten op waftability? Zoek niet verder, dit moet 'm worden.

Voor het officiële debuut op de beurs in Genève heeft Mercedes de plaatjes en specs van de E Cabrio online gegooid: de auto die het gat tussen de dakloze C-klasse en S-klasse mag opvullen. Volgens Das Haus deelt de nieuweling nauwelijks onderdelen met z’n voorganger, de nadruk wordt vooral gelegd op de aluminium basis die bijna dezelfde stijfheid garandeert als de coupé.

Het uiterlijk mag haast geen verrassing heten en de soft top is leverbaar in de kleuren bruin, blauw, rood en zwart. Het dakkie kan tot snelheden van 50 km/u worden geopend en gesloten, wat 20 tellen duurt. De bagageruimte meet 385 liter met het dak gesloten en 310 liter met het dak open. Best een nette score, die natuurlijk vooral te danken is aan de aparte ruimte waar het dak grotendeels wordt ondergebracht in geopende toestand.

Verder werd de E Cabrio flink groter dan z’n voorganger. De nieuweling is 4826 mm lang (+ 123 mm), 1860 mm breed (+ 74 mm) en 1428 mm hoog (+ 30 mm). Wielbasis en spoorbreedten groeide eveneens voor een betere wegligging en meer ruimte voor de passagiers. Voor passagiers voor en achter namen hoofd- en schouderruimte toe.

Het interieur kennen we grotendeels uit de coupé. Standaard zit er een 8,4 inch monitor in het dashboard, maar twee 12,3 inch schermen staan op de optielijst. Ook het motorenaanbod komt overeen met dat van de gesloten broer. De E 200 krijgt een geblazen 2.0 met 184 pk en 300 Nm. De E 300 tovert 245 pk en 370 Nm uit hetzelfde blok. Het dieselaanbod bestaat uit de E 220d met 194 pk en 400 Nm. Topper van de range is voorlopig de E 400 4Matic met 333 pk en 480 Nm uit een 3.0 V6.

Nederlandse prijzen worden ongetwijfeld snel bekend gemaakt, tot die tijd kunt u wegdromen bij de plaatjes.