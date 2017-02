Dit is de nieuwe Renault R.S.17 F1-racer!

Zelden keken we zo uit naar de presentatie van nieuwe Formule 1-auto's als dit jaar. Vandaag is het de beurt aan de Fransen, die weer mee willen strijden om de podiumplaatsen.

Voor we de stortvloed aan cijfers en foto’s over je uitstorten eerst nog even dit. Renault was in 1976 het eerste team dat het aandurfde om turbomotoren in te zetten. Daarmee ontketenden de Fransen een heuse revolutie, want in de jaren daarna was de geblazen krachtbron een vereiste voor teams die wilden meedoen om de prijzen. In die tijd reed Alain “Le Professeur” Prost voor het team en de Fransman is sinds kort weer aan de renstal verbonden als special advisor. Dat belooft wat!

Door naar het hier en nu. De auto’s worden door bredere banden, een grotere wagenbodem en gewijzigde aerodynamica tot vier tellen per rondje sneller. Of het inhalen door de nieuwe reglementen ook makkelijker gaat valt nog te bezien. De vraag lijkt echter gerechtvaardigd of we op meer inhaalacties zitten te wachten, want er wordt vaker van positie gewisseld dan ooit.

Met het fabrieksteam van Renault ging het afgelopen jaar niet denderend. Voor de fans is het daarom goed om te weten dat bij de R.S.17 geen enkel onderdeel is overgenomen van de R.S.16. Ook is dit de eerste auto die volledig door Renault Sport Racing is ontwikkeld. Qua afmetingen en gewichten valt er weinig interessants te melden, want dat soort zaken worden strak gereglementeerd. De 1.6 V6 levert met alle elektronische mumbo jumbo meer dan 900 pk en de rev limiter staat op 15.000 rpm. Jammer dat dat nooit gehaald wordt, want het brandstofverbruik is gelimiteerd en wordt streng in de gaten gehouden.

Desalniettemin hoopt Renault weer mee te doen om de prijzen. Aan coureurs Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer (én aan die fraaie livery) zal het in elk geval niet liggen. Goed om te weten: de Nederlander Jarno Opmeer (16 jr) is toegetreden tot de Renault Sport Academy en zal daar op alle fronten worden ondersteund in de opstapklassen naar de Formule 1.