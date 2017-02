Dit is de productieversie van de vliegende Pal-V!

Vliegende auto's, dé oplossing voor het fileprobleem?

Met 500.000 euro en een beetje geduld hoef jij binnen nu en twee jaar nooit meer in de file te staan. De mannen van Pal-V hebben vandaag namelijk de productieversie van hun gyrocopter onthuld en wel in twee varianten: de Liberty Pioneer en de Liberty Sport. Het gaat dus niet om modellen waarop geïnteresseerden zich kunnen intekenen, maar om vliegende auto’s die daadwerkelijk gekocht kunnen worden.

De vliegmachine biedt plaats aan twee personen en de “auto” is gebaseerd op de Vandenbrink Carver. Stijgen en landen kan op strips die minimaal 90 meter lang zijn en omdat de rotorbladen handig kunnen worden ingeklapt is het ding geschikt voor gebruik op de openbare weg.

In de lucht gaat de Pal-V maximaal 180 km/u. Lijkt niet geweldig snel, maar je kunt (als het effe meezit) wel rechtstreeks van A naar B vliegen. Daar staat tegenover dat je wel een landingsbaan nodig hebt om te stijgen en te dalen en die dingen liggen niet overal. Verder haal je op de weg maximaal 160 km/u en duurt de conversie van auto naar vliegtuig en vice versa 5 à 10 minuten.

We vroegen ons af hoe het juridische gedeelte geregeld is, maar Pal-V benadrukt dat de auto binnen de bestaande wettelijke kaders past en dat er dus geen regels aangepast hoefden te worden. De eerste modellen zullen dan ook eind 2018 aan klanten worden geleverd, we zijn zéér benieuwd naar hoe het allemaal uitpakt! Tot dusver zijn de vooruitzichten gunstig.

Bekijk hieronder een video van de Pal-V!