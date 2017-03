Dit is een Bentley, Maybach en Rolls-Royce in één

Men neme alle huidige trends van luxemerken. Stopt deze in de blender. Et voilà. Uw uberluxe sedan uit het Verre Oosten is hier.

Deze Genesis G90 Special Edition is een aaneenschakeling van gebrek aan creativiteit. De two-tone kleurencombinatie kennen we bijvoorbeeld van merken als Rolls-Royce en Bentley en zelfs een bijzondere naam verzinnen was teveel moeite voor de Koreanen, dus houden ze het maar op ‘Special Edition’. De extra luxe G90 werd vandaag gepresenteerd door het merk op de Seoul Motor Show in Zuid-Korea.

De G90 Special Edition zal leverbaar zijn in drie verschillende smaakjes. Een metallic bruine kleur in combinatie met mat grijs, een matte grijze kleur in combinatie met een zilveren tint, of een metallic blauwe kleur in combi met een witte tint zoals het gepresenteerde model in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Vanbinnen is de speciale G90 extra luxe dankzij Nubuck-lederen stoelen. Je zou bijna vergeten dat we hier gewoon naar een friggin’ Hyundai zitten te kijken. Genesis heeft tevens bekendgemaakt dat er twee groene varianten van de G90 komen. Een G90 plug-in hybride staat gepland voor 2019 en een volledige elektrische variant zal in 2021 op de markt worden gebracht. In hoeverre wij als Europa gebaat zijn bij deze modellen is niet bekend. Genesis heeft vooral de Aziatische en Amerikaanse markt voor ogen.