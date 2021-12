Helemaal officieel, de nieuwe Genesis G90 superlimo!

Met de nieuwe Genesis G90 kun je keurig voor de dag komen!

Nog niet zo lang geleden moesten we het doen met de Hyundai Sonata, XG/Grandeur en op sommige markten de Equus. Mercedes-kopiën, maar dan goedkoper. Dat was te merken ook. De ontwikkelingscurve van de luxe Hyundai’s is bijzonder indrukwekkend. Dit is namelijk de nieuwe Genesis G90, het S-Klasse-alternatief van Hyundai.

Nu zullen we stoppen met ‘Hyundai’ te zeggen, want het is in principe in een compleet ander merk. Een Audi A8 heeft ook niets met een Volkswagen te maken. Mocht je denken: maar de nieuwe Genesis G90 kenden we toch al? Ja, deels. De eerste afbeeldingen van de BMW 7 Serie-concurrent konden we laatst tonen. Maar tegenwoordig worden auto’s anders geïntroduceerd, in delen namelijk.

Nieuwe Genesis G90

Nu hebben we namelijk veel meer afbeeldingen en informatie. En misschien wel belangrijker, afbeeldingen van het interieur. En potjandrie dames en heren, wat is de nieuwe Genesis G90 gaaf van binnen. Het is luxe, zonder potsierlijk te zijn. Het is hightech, zonder dat het een nerd-festijn is en het is klassiek, maar niet kitscherig. Ten slotte is het strak, maar zeker niet kaal. Als de fit, finish en materialen voor elkaar is, is het een winnaar.





















En als je het niets vind, zul je alsnog de geluidsinstallatie gaaf vinden. Er zit namelijk een Bang & Olufsen audiosysteem in met 23 speakers. Ja, drieëntwintig!!! Verdere items om de inzittenden te behagen zijn het dubbele panoramadak en het optionele ‘geursysteem’, waarmee je kan kiezen uit de geuren ‘Jamin’, ‘Hema’, ‘Febo’ en ‘Pet’s Place’. Eh, pardon, dat moet zijn: Driver’s Awakening, The Great Outdoors en My Favorite Place.

Caramel-kleurig huispak

Helemaal vet is het als je gaat voor de extra lange versie. Nu weten we niet hoe groot de dame in caramel-kleurig huispak is, maar ze heeft heel veel ruimte. Mooi is ook de armsteun met allerlei bedieningsknoppen en een 8-inch scherm. Daar kunnen de achterpassagiers alles regelen: stoelverwarming, massage, ventilatie, gordijnen en de climate control.





















Dan hebben we tenslotte nog de aandrijflijn van de auto. De nieuwe Genesis G90 krijgt een 3.5 liter V6 met twee turbo’s. Deze levert in zijn thuismarkt (Zuid-Korea) precies 375 pk en en 520 Nm. Daarmee is de Zuid-Koreaanse superlimo min of meer een concurrent voor de Audi A8 55 TFSI, BMW 740i, Lexus LS500 en Mercedes-Benz S500. Of de auto naar Nederland komt, is niet bekend. Waarschijnlijk niet, wij krijgen wat andere modellen die meer aanslaan bij het Europese publiek.