Dit is een Ferrari-motor, maar geen Ferrari…

Niet elke auto wordt beter van een Ferrari V8.

Zo nu en dan komen ze voorbij, klusprojecten waarbij een Ferrari-krachtbron in een heel andere auto wordt gelepeld. Van Citroën Acadyane tot aan een Toyota GT86. Vooral de wonderbaarlijke manier waarop men zo’n dikke Ferrari V8 of V12 in een auto weet te proppen die daar nooit op berekend is, maakt dergelijke projecten interessant.

Dat verandert mijns inziens wanneer je de Ferrari V8 op een ladderchassis legt en daar de body van een 1932 Ford 3 window coupe achter plaatst. Of eigenlijk, een fiberglass replica van zo’n 3 window coupe. De Ferrari-rode lak is erg makkelijk en past eigenlijk totaal niet bij zo’n hotrod, evenals de ontsierende wielen en de wannabe-logo’s.

Over de herkomst van het blok is de advertentie niet duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt het blok sprekend op dat uit een F40, maar zowel de advertentie als de inscriptie op het blok zelf wijzen op een 3.0 V8, waar de V8 uit een F40 0.1 liter kleiner is. Het blok uit een Ferrari 308 Quatrovalvole ziet er ook heel anders uit en dus blijft er eigenlijk maar één optie over: deze motor heeft nooit in een Ferrari gezeten! Het is namelijk de krachtbron van een Lancia Thema 8.32. Natuurlijk wel een échte Ferrari-motor, maar er is dus geen échte Ferrari gesneuveld voor deze mislukte hotrod. Dankzij een tweetal turbo’s is het vermogen overigens gestegen van de originele 215 pk tot 950 pk, al is dat een gok. Dan ga ik ook een gok wagen: met zulke vermogens draai je het blok binnen de korst mogelijke keren in de soep. De prijs van dit lelijke apparaat is op aanvraag.