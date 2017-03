Dit is nu de duurste cabrio van Marktplaats

Het is vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Alle reden om op zoek te gaan naar een leuke cabrio.

Bijna een jaar geleden prijkte een SLS AMG Roadster met de titel ‘duurste cabrio van Marktplaats‘ op de Nederlandse handelssite. Dit keer is het een Porsche die er met de titel vandoor gaat.

Terrassen zaten overvol, vrouwen liepen in rokjes en mannen zaten zwetend achter hun PC’tje occasions te kijken. ‘Misschien dit jaar toch een cabrio kopen?’ is een vraag die zich wellicht afspeelt in je hoofd. Ga je voor klassiek, heb je de nodige euro’s te besteden en geef je geen reet om vermogen dan is deze Porker wat voor jou.

De duurste cabrio van Marktplaats is namelijk een 356 A Speedster uit 1957. Met een vermogen van 60 pk is de klassieker alles behalve snel, maar daar gaat het bij een auto als deze uiteraard niet om. Rustig toeren over de boulevard van Noordwijk bijvoorbeeld, met de wind door je haren.

Dit rijdende museumstuk staat bij Porsche Centrum Gelderland te koop voor een bedrag van maar liefst 365.000 euro. De rode cabrio heeft iets meer dan 35.000 kilometer gedraaid en beschikt over een schitterend beige interieur. Of een toekomstige eigenaar veel zal gaan rijden met een auto als deze is nog maar de vraag. Dit soort pareltjes fungeren vandaag de dag als levensgroot kunstwerk en verdwijnen meestal in handen van verzamelaars die diep in de slappe was zitten.