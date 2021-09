Dit is de duurste Porsche 996 van Marktplaats

Hoe groter de spoiler, hoe duurder de 996.

Van alle generaties 911 is de 996 op het moment nog steeds de meest bereikbare. Er zijn al exemplaren te vinden voor minder dan 20 mille. We zeggen niet dat je er verstandig aan doet om die te kopen, maar ze zijn er wel.

Het zou voor de hand liggen om te kijken naar de goedkoopste 996 van Marktplaats, maar er zijn waarschijnlijk al genoeg Autoblog-lezers die af en toe naar een goedkope Porsche zitten te speuren. We kijken daarom vandaag juist naar de duurste 996 van Marktplaats. Want ja, niet iedere 996 is bereikbaar.

Het opmerkelijke is: de duurste 996 van Marktplaats is geen originele auto. Integendeel, deze auto is stevig onderhanden genomen door tuner Gemballa. Het standaard design van de 996 is al niet geheel vrij van controverse, maar de looks van dit exemplaar zijn pas echt discutabel.

De 996 Turbo S diende als basis, maar deze Gemballa Biturbo heeft een spoiler die zelfs die van een 996 GT2 doet verbleken. Ook de voorbumper, achterbumper en sideskirts zijn op z’n zachtst gezegd uitgesproken. Het moet allemaal maar net je smaak zijn. Wat dat betreft doet Gemballa Jr. het toch beter.

Enfin, het gaat hier niet alleen om optische tuning. Zoals het gedeelte ‘Biturbo’ in de naam al doet vermoeden is deze 996 ook serieus gekieteld. Gemballa heeft het blok niet alleen van twee turbo’s voorzien, maar de motor ook opgeboord van 3,6 liter naar 3,8 liter. Ze hebben dus geen half werk geleverd. Het resultaat mag er zijn: in plaats van 450 pk levert deze Turbo S nu 730 pk. Daar komt zelfs de nieuwe 992 Turbo S niet bij in de buurt.

Deze 996 is dus daadwerkelijk iets bijzonders, of het nu je smaak is of niet. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Sterker nog: met een vraagprijs van €199.999 is deze 996 met afstand de duurste die op Marktplaats te vinden is.

De op een na duurste is overigens de GT3 RS waar we onlangs al over schreven. Voor deze auto wordt 40 mille minder gevraagd. Een vraagprijs van twee ton voor een getunede 996 Turbo S (wat het uiteindelijk toch is) lijkt dus wat ambitieus.