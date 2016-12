Dit is wat de leugens van fabrikanten jou kosten

Potverdikke. Je berekening op basis van het theoretische verbruik klopt niet in het echte leven. Ga je nu failliet?

Een nieuwe week, een nieuw rapport. Stichting Natuur en Milieu presenteert vandaag ‘Mind The Gap’ (PDF). Een 20 pagina tellend rapport dat je kunt uitprinten om de haard met Kerst aan te steken, al is dat slecht voor het milieu dus doe dat maar niet. In het rapport staan enkele conclusies omschreven als het gaat om brandstofverbruik, uitstoot en ‘gesjoemel’.

Want zo noemt de stichting het. Het feit dat autofabrikanten met theoretische verbruikscijfers komen is volgens Natuur & Milieu valsspelerij. Echter doen autofabrikanten een gevalletje ‘Don’t shoot the messenger’. De verbruikscijfers zijn namelijk gebaseerd op de huidige testcyclus die volgens de Europese normen gelden. In dit geval is deze niet-realistische Europese verbruikstest de grote boef en niet de automaker. Ja, de opgegeven cijfers zijn strikt genomen leugens. Maar iedereen en zijn moeder weet dat theorie en praktijk altijd zullen blijven botsen.

In het rapport zegt Natuur & Milieu dat Mercedes kampioen sjoemelen is. De auto’s van de Duitse autofabrikant wijken qua verbruik in de praktijk gemiddeld 55 procent af van de fabrieksopgave. Audi volgt op gepaste wijze met een afwijking van bijna 50 procent.

Uit Mind The Gap blijkt dat dat de automobilist gemiddeld 549 euro per jaar extra kwijt is aan brandstofkosten. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over dieselfraude tijdens het algemene overleg.

Het verbruiksprobleem dat nu wordt aangekaart door de organisatie zal op termijn vanzelf worden opgelost. De huidige testcyclus gaat op de schop en er wordt straks ook op de openbare weg getest. Hier komen realistischere verbruikscijfers uit en dus zullen de theoretische getallen beter overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast is het rijgedrag en dus het verbruik van iedereen anders. Met een A8 4.2 is één op 10 op de snelweg mogelijk in combinatie met weinig verkeer en cruise control. Een ander persoon, met dus een andere rechtervoet en mindset, zal deze waarden wellicht nooit halen.