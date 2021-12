Maserati Certification of Authenticity: wat moet dat kosten?

In het bezit van een klassieke Maserati? Dan kun je een Maserati Certification of Authenticity laten opstellen. Maar wat kost dat eigenlijk?

Maserati certificaat van echtheid

Een certificaat van echtheid – zoals we een Maserati Certification of Authenticity – in normaal Nederlands noemen – kan van grote invloed zijn op de restwaarde van je auto. Hoe origineler de auto is, hoe hoger de score op het certificaat. Diverse merken hebben soortgelijke programma’s in het leven geroepen om reeds bestaande auto’s te laten keuren. Ook het Italiaanse Maserati stapt in de wereld van certificaten.

Geschikt voor de volgende Maserati’s

Onder de vlag van Maserati Classiche is het vanaf nu mogelijk om een Maserati van meer dan 20 jaar geleden – alsook speciale modellen als de MC12 of gelimiteerde uitvoeringen – te laten keuren door een commissie van experts. Uit dat certificeringsproces volgt dan een bepaalde score die op het certificaat van echtheid komt te staan.

Maserati Mistral 3700

De eerste Maserati met een certificaat van echtheid is al een feit: een Mistral 3700 uit maart 1969 heeft de strenge keuring al ondergaan. Elke auto wordt op meer dan 300 punten gecontroleerd. Bovendien wordt de betreffende auto vergeleken met documenten uit het historisch archief van Maserati.

Maar wat kost nu zo’n Maserati Certification of Authenticity? Dat hebben we even nagevraagd bij Davide Kluzer, Product Communication Responsible bij Maserati. In gesprek met Autoblog.nl zegt hij het volgende: “Voor een klassieke Maserati Road Car, gebouwd van 1947 tot 2001, beginnen de kosten van een certificaat van echtheid bij 1.500 euro inclusief BTW. Deze kosten kunnen oplopen tot 4.000 euro inclusief BTW. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de wensen van de klant en de leeftijd – het registratiejaar – van de auto.”

Meer diensten in ontwikkeling

Ook inbegrepen in het Maserati Classiche-programma is een onderhoudsservice voor interne kleine reparaties en routineonderhoud, evenals een on-demand Car Detailing-service. In de loop van 2022 komen er nog extra diensten bij, zoals een complete restauratieservice om te zorgen dat de historie van Maserati behouden blijft en dat elk detail van de auto overeenkomt met het origineel. Ook zet Maserati Classiche een onderdelenprogramma op poten voor de fabricage van reserveonderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn.