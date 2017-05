Dit kost de BMW M4 CS

Een maand geleden deed BMW de M4 CS uit de doeken en nu is ook bekend hoe diep je in de buidel moet tasten.

In het royale M4 assortiment neemt de CS het plekje in tussen de M4 met Competition Package en de M4 GTS. Een standaard uitvoering van de M4 met 432 pk kost je € 112.467, maar voor dit modelletje moet uiteraard meer afgetikt worden. Voor het luttele bedrag van € 147.309 mag je jezelf eigenaar noemen van de BMW M4 CS. Voor dat bedrag krijg je dan wel 460 pk, dit is dus bijna 30 pk meer dan de standaard M4.

De M4 CS scheurt in 3,9 seconden naar de honderd, om vervolgens door te knallen naar een gelimiteerde 280 km/u. De standaard M4 blijft met 250 km/u op de teller steken. Voor ruim 35.000 krijg je dus een paar pk’s extra en je kan jezelf afvragen of dat het waard is. Maar wat maakt het eigenlijk ook uit, je krijgt sowieso nog een andere extra’s en de BMW M4 blijft een fantastische wagen waar een nieuwe versie altijd meer dan welkom van is.