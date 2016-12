Dit kost de nieuwe e-Golf in Nederland

De zakelijke rijder zit alvast met een rekenmachine in de hand.

Volkswagen heeft de prijzen van de elektrische Golf bekendgemaakt. De hatchback gaat in Nederland 38.970 euro kosten. De e-Golf is volledig elektrisch en dus profiteert het model uit Wolfsburg van 4% bijtelling.

De bijtellingsknaller beschikt over een 35,8 kWh accupakket waarmee je in theorie 300 kilometer ver moet kunnen komen. Dat is dus zo’n 200 kilometer in het echte leven. De 136 pk sterke e-Golf doet een 0-100 in minder dan 10 seconden en heeft een topsnelheid van 150 km/u.

Met de 7,2 kW-lader duurt het bijna zes uur om de e-Golf op te laden. Met een 40 kW-lader gaat het een stuk sneller. De batterij is dan binnen een uur voor 80 procent geladen. De elektrische hatchback kan vanaf nu worden besteld. Vanaf mei 2017 worden de eerste exemplaren geleverd. Voor die bijna 39 mille krijg je naast de e-Golf een laadpaal en een pas met een tegoed voor 10.000 kilometer groene stroom.