Dit kost de nieuwe Kia Picanto

De reacties op de nieuwe Picanto waren behoorlijk positief. Gelukkig kunnen we je nu ook informeren over de prijzen van de Koreaan.

Het instappertje, de 1.0 EconomyLine met 67 pk, is al leverbaar vanaf 11.725 euro. Deze versie krijgt standaard onder meer getinte ruiten en automatisch inschakelende verlichting. Zoals vermeld is de nieuweling qua buitenmaten even groot als z’n voorganger, maar dankzij de langere wielbasis is er voor de inzittenden meer ruimte gecreëerd.

Wie wat meer luxe wenst kiest bijvoorbeeld voor de First Edition. Deze introductieversie wordt standaard uitgerust met onder andere een 7 inch navigatiescherm, climate control, LED-verlichting, 15 inch lichtmetaal en cruise control. Deze versie is met een vanafprijs van 15.575 euro wel een kleine 4.000 euro duurder dan de instapper.

Ook komt er een GT-Line met een sportieve bodykit, dubbele uitlaat en 16 inch velgen. Dit is qua prijs ook meteen de koning van de range, hij mag mee voor 17.075 euro. Voor de zakelijke rijder: Kia communiceert een leaseprijs van 199 euro per maand ex BTW bij een looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar. De prijzen van alle uitvoeringen check je hieronder: