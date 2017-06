Elon Musk geeft Trump de vinger

Dat The Donald definitief uit het Klimaatakkoord van Parijs is gestapt, zet nogal wat kwaad bloed bij degenen die wél begaan zijn met het milieu. Elon Musk is er daar uiteraard eentje van en hij trekt z'n conclusies.

Even los van de discussie over het opwekken van stroom en de uitstoot die daarmee gepaard gaat, kunnen we toch wel stellen dat Elon Musk een bescheiden revolutie heeft ontketend in autoland. Zijn Tesla’s vinden gretig aftrek en dan moet het eerste betaalbare elektrische model bovendien nog op de markt verschijnen. Niet voor niks dus dat Musk werd opgenomen in het clubje ondernemers dat president Donald Trump van adviezen voorziet.

Musk voelt er echter weinig voor om in dit clubje te blijven zitten als The Donald uit het Klimaatakkoord van Parijs stapt. Intussen hebben de Verenigde Staten het akkoord inderdaad vaarwel gezegd. De VS menen dat ze ernstiger worden benadeeld dan andere grote landen (China dus) en dat het tijd wordt om The USA weer bovenaan de agenda te zetten. Tegelijkertijd belooft Trump dat Amerika onder zijn leiding het schoonste land ter wereld zal blijven. Dat laatste woord is geen tikfout.

De aankondiging dat Trump uit het akkoord zou stappen, nota bene een verkiezingsbelofte, was voor Musk aanleiding om te tweeten dat klimaatverandering geen sprookje is en dat het niet goed voor Amerika en de wereld zou zijn als Trump uit het klimaatakkoord zou stappen. Aldus geschiedde en dus kan Trump weer een nummer uit z’n rolodex verwijderen.

Voor het merk Tesla zal het ongetwijfeld goed zijn dat Musk de banden met Trump verbroken heeft. Diverse klanten hebben namelijk de aanbetaling voor hun Model 3 teruggevraagd omdat ze het niet eens waren met het feit dat halfgod Musk president Trump openlijk steunde. Er zijn overigens meer ondernemers die uit het adviesclubje zijn gestapt. Zo heeft ook Walt Disney CEO Robert Iger de pijp aan Maarten gegeven.

