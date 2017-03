F1-auto’s worden mooier. MotoGP-racers daarentegen…

Voor zo'n opmerkelijke kuip maken we zelfs op Autoblog een uitzondering.

We praten je even bij. Sinds enkele jaren worden in de MotoGP kleine vleugeltjes uit de kuipen van de motoren geplaatst voor meer downforce en stabiliteit. Downforce? Op een motor? Jazeker! Zo’n 1.000 cc prototype is niks meer dan een raket op wielen. Die dingen halen hogere topsnelheden dan F1-auto’s, terwijl ze aanzienlijk vroeger moeten beginnen met remmen.

Met zoveel power (~ 250 pk op 157 kg) is het lastig om het voorwiel op het asfalt te houden en juist daar hielpen de vleugeltjes bij. De organisatie besloot echter om de aerodynamische hulpmiddelen uit veiligheidsoverwegingen per 2017 te verbannen en dus moeten constructeurs op zoek naar andere oplossingen. Zodoende kwamen de boys van Ducati met deze vondst op de proppen tijdens een pre-season test in Qatar.

Volgens coureur Andrea Dovizioso werkt de kuip tot dusver aardig, al is nog niet duidelijk of Ducati komend seizoen inderdaad met deze opmerkelijke kuip gaat rijden. Het alternatief ziet er wat ons betreft in elk geval een stuk beter uit… Op de foto hieronder zie je Dovizioso naast Jorge Lorenzo, die is overgestapt vanuit Yamaha. (via: Crash.net)