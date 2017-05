Fernando’s Le Mans-droom voor 2018 valt nu al in duigen

De Spanjaard wil graag de Triple Crown of Motorsport op zijn naam schrijven; het winnen van de GP van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans. Voor dat laatste zal hij vermoedelijk nog wat geduld moeten opbrengen.

Het is maar goed dat Alonso zijn zege in Monaco al op zak heeft, want met de huidige bolide kan hij -ondanks zijn overduidelijk aanwezige talent- een overwinning wel op zijn buik schrijven. Daarmee komen we meteen bij de crux van dit verhaal: je hebt een goede auto nodig om te winnen.

Dat geluk lijkt Alonso wel te hebben in Indianapolis. Zijn Dalara-Honda van Andretti Autosport is competitief en -anders dan je met zo’n motorleverancier zou verwachten- ook behoorlijk betrouwbaar. De ideale ingrediënten voor een Indy-avontuurtje, al moet nog maar blijken of een coureur uit de Oude Wereld wel overweg kan met het eindeloos rondjes rijden. Sinds 1911 wist slechts veertien keer een Europeaan te winnen, waaronder tweemaal Nederheld Arie Luyendyk. Montoya, Villeneuve, Fitipaldi, Andretti, Graham Hill en Clark zijn de enigen die zowel een F1-race als de Indy 500 wisten te winnen.

Hoewel Alonso dus nog wel even moet winnen in Indianapolis, steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij droomt de Triple Crown of Motorsport te voltooien. Monaco, Indianapolis en Le Mans, alle winnend af te sluiten uiteraard. Tot op heden is dat slechts één coureur gelukt: Graham Hill. Enkelen kwamen in de buurt door twee van de drie races te winnen, maar Juan Pablo Montoya reed tot op heden nooit Le Mans. Wel testte hij eind 2015 met een Porsche 919 Hybrid, dus wie weet gaat hij met de plannen van Alonso in het achterhoofd alsnog opzoek naar die officieuze, maar legendarische Triple Crown. Villeneuve reed in alle drie de kampioenschappen, won zelfs de Indy 500 in 1995 en werd F1-kampioen in 1997, maar zegevierde nooit in Monaco en kon in Le Mans geen potten breken.

Stel dat Alonso zegeviert in Indianapolis, rest hem nog slechts een zege tijdens de 24 uur van Le Mans. We zijn echter twee alinea eerder al tot de conclusie gekomen dat je daar een goede auto voor nodig hebt en die lijkt voorlopig niet voor Alonso beschikbaar. Topteams Porsche en Toyota hebben hun coureurs in principe al voor 2018 gecontracteerd en hebben desgevraagd ook geen interesse in de diensten van de Spanjaard. Nu zou Honda natuurlijk kunnen overwegen om zelf een fabrieksteam op te zetten, maar of dat nu een goed idee is…