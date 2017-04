FIA: ‘Ferrari, Mercedes en Renault binnen 0,3 s van elkaar’

Zouden ze soms de videoband van seizoen 2005 erbij gepakt hebben?

Nee, niets van dat alles. Volgens de FIA zijn de motoren van Mercedes, Ferrari en Renault zeer aan elkaar gewaagd en zouden ze met een verschil van maximaal 0,3 seconden onderling een rondje kunnen rijden over het circuit van Barcelona.

Deze analyse volgt op een afspraak tussen de motorleveranciers onderling, waarbij toegewerkt zou worden naar kleinere onderlinge verschillen. Voor het seizoen werd afgesproken dat na drie races geanalyseerd zou worden of drie van de vier motoren een maximaal onderling verschil van 0,3 seconden zouden tonen bij een rondje over het circuit van Barcelona. Precies datgene waarvan de FIA nu beweert dat dit het geval is.

Aangezien op Barcelona enkel nog getest is, hebben analisten van de FIA alle mogelijke data van de afgelopen drie races verwerkt en een analyse gemaakt hoe groot onderlinge verschillen tussen de krachtbronnen zijn. Daarbij hebben ze dus geprobeerd andere variabelen, zoals chassis en coureur, uit te sluiten.

Moeilijk te geloven? Dat schijnen ze bij Red Bull ook te vinden. Volgens Charlie Whiting zijn echter rekenmethodes gebruikt die de motorleveranciers zelf hebben vastgesteld en staat de uitkomst nu eenmaal vast. Het betekent ook dat er geen verdere maatregelen getroffen zullen worden om de onderlinge verschillen kleiner te krijgen. Doordat er is afgesproken dat drie van de vier motoren aan elkaar gewaagd moeten zijn, valt ook Honda behoorlijk buiten de boot en zullen ze nog even verder moeten ploeteren in de hoop tot oplossingen te komen. Zeker omdat juist Red Bull niet wil dat Mercedes de Japanners een handje helpt met het op orde krijgen van hun techniek.

Vanmiddag om 14:00 gaan de lichten op groen voor de kwalificatie en zullen we zien hoe dicht Ferrari, Mercedes en Red Bull op elkaar zitten. Je kunt tot die tijd ook je eigen team in onze Formule 1-teammanager F1Team nog aanpassen of nog snel meedoen met deze ronde!