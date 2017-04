Fiat-dealers over de zeik na levering ongewenste auto’s

FCA duwt dealers auto's door de strot. De verkopers zijn er helemaal klaar mee.

Hommeles in Italië. Fiat-dealers hebben hun woede geuit richting FCA wegens het leveren van auto’s die niet waren besteld. In totaal gaat het om 6.000 auto’s die de dealers moesten verkopen. De autobedrijven zitten niet te wachten op nieuwe voertuigen aangezien ze zelf nog met een enorme voorraad zitten. De verkopen van de Tipo en de Ducato-busjes lopen niet van een leien dakje. Bovendien zijn de geleverde auto’s volgens de dealers niet aantrekkelijk geconfigureerd voor een snelle verkoop.

“We kregen 5.000 nieuwe exemplaren van een model geleverd, terwijl we dit jaar tot nu toe slechts 4.000 stuks van dit model hebben verkocht.”, aldus een Fiat-dealer. De dealer wilde geen specifieke details geven uit angst voor maatregelen vanuit FCA.

Het Zuid-Europese land is een belangrijke markt voor Fiat Chrysler Automobiles. Italië vertegenwoordigt ongeveer 44 procent van de Europese autoverkopen van het concern. Kijk je enkel naar het merk Fiat dan is Italië goed voor 59 procent van de Europese autoverkopen. (via Autonews)