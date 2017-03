Formule 1: ‘McLaren heeft interesse in Mercedes-motor’

Het seizoen is nog niet begonnen, of bij McLaren zitten ze al diep in de problemen.

Terwijl de meeste Formule 1-teams de afgelopen periode succesvolle testen hebben afgerond staan ze bij McLaren met de handen in het haar. Nog iets meer dan een week en dan gaat het F1-circus weer van start. Bij het Britse team lopen de zaken op z’n zachts gezegd niet op rolletjes.

De krachtbron van de MCL32 is afkomstig van Honda en McLaren overweegt nu de Jappen te droppen als leverancier, aldus de BBC. McLaren zou gesprekken hebben gevoerd met Mercedes om een nieuwe deal voor elkaar te krijgen voor het volgende seizoen.

De deal met Honda loopt sinds 2013 en is voor meerdere jaren vastgelegd. Het vroegtijdig beëindigen van dit partnerschap zal dan ook gepaard gaan met financiële consequenties voor McLaren.

De huidige samenwerking tussen de twee heeft een waarde van ongeveer 100 miljoen dollar. Honda levert niet alleen motoren. Ze betalen bijvoorbeeld ook een deel van het salaris van de rijders. McLaren zal dus goed achter de oren moeten krabben. Beide teams weigeren commentaar op de berichtgevingen.

