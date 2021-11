‘Audi heeft tóch interesse in McLaren’

McLaren beweert stellig dat ze geen nieuwe eigenaar hebben, maar daar kon wel eens verandering in komen.

Een serieuze Ferrari-concurrent worden: er zijn heel wat automerken geweest die deze ambitie hadden. En er zijn er maar heel weinig in geslaagd. Dat McLaren dat wel is gelukt en ook nog een in een kort tijdsbestek is dus een hele prestatie. Helaas gaat het financieel niet helemaal lekker. Ondanks alles blijft het toch een Brits sportwagenmerk.

Wellicht heeft McLaren een rooskleuriger toekomstperspectief als het onder de vleugels van een groter merk kan komen. Daar leek afgelopen maandag heel even sprake van te zijn. Toen kwam namelijk het bericht naar buiten dat Audi McLaren over zou hebben genomen, inclusief de racedivisie.

Vooral dat laatste zou voor Audi interessant zijn, omdat dit een weg naar de F1 biedt. Dat Audi de supercardivisie overneemt is wat minder logisch, omdat ze ook al Lamborghini hebben. Toch waren de berichten vrij stellig.

Daarmee stond McLaren ongewild in het middelpunt van de belangstelling begin deze week. We zeggen ongewild, want McLaren haastte zich om de berichtgeving tegen te spreken. Het nieuws was volgens hen “volledig onjuist.” Volgens het merk was er géén sprake van een nieuwe eigenaar. Punt.

Dat geloven we wel, maar dit betekent niet dat er geen nieuwe eigenaar aan zit te komen. Met dit statement van McLaren is de kous dus nog niet af. Bloomberg meldt nu dat er wel degelijk gesprekken zijn met Audi, maar dat een eerste bod is afgewezen door McLaren. Audi zou nu aan het kijken zijn of ze een hoger bod willen doen.

Audi zelf heeft de geruchten overigens niet ontkracht. In een reactie tegenover Reuters lieten ze eerder al weten dat ze naar “verschillende ideeën voor samenwerking aan het kijken waren.”

Niet alleen Audi, maar ook BMW zou wel wat zien in McLaren. Een dergelijke move zou in ieder geval historisch verantwoord zijn, aangezien de McLaren F1 ook in samenwerking met BMW is gebouwd. BMW zelf sprak dit gerucht echter tegen eerder deze week.

Nu moeten we onofficiële berichten altijd met een korreltje natriumchloride nemen, maar de geruchten zijn nu wel erg hardnekkig. Ook zijn ze afkomstig van goed aangeschreven bronnen. En waar rook is, daar is meestal ook vuur. Het lijkt er dus op dat Audi en/of BMW in ieder geval om de tafel zitten met McLaren. Waar dit toe gaat leiden is nog even afwachten.

Foto: @basfransencarphotography