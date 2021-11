BREEK: Audi heeft McLaren gekocht! *UPDATE*

Audi koopt naar het schijnt McLaren. Nadat het al Lamborghini had gekocht. En er zijn nog een paar merken in het portfolio van de Volkswagen Group. Waarom dan per se het merk uit Woking?

Op het oog lijkt het heel erg goed te gaan met McLaren. Het automerk verkoopt een hele hoop verschillende supercars van heel erg snel tot bizar snel. Daarbij gaat het nu ook een stuk beter met de sportieve prestaties van het Formule 1-team. Het Honda-debacle ligt inmiddels ver achter hen en dit jaar zijn ze met Ferrari verwikkeld in een strijd om de derde plaats.

Toch ging alles achter de schermen niet perse crescendo. Niet alle straatauto’s verkopen naar wens en de slechte F1-jaren hebben financieel er flink ingehakt. Daarbij heeft corona ook niet geholpen, uiteraard. Het indrukwekkende hoofdkantoor van McLaren is verkocht om iets van cashflow te genereren. Ze huren het pand terug, dus verhuizen hoeft niet, maar de situatie is weleens beter geweest.

‘Audi heeft McLaren gekocht’

Gelukkig is Audi daar to-the-rescue volgens de Engelse media. Want zeer betrouwbare bronnen hebben aan het doorgaans uitstekend geïnformeerde Autocar bevestigd dat Audi McLaren heeft gekocht. Het zijn niet eens geruchten dat het nog moet gaan gebeuren, alles schijnt al in kannen en kruiken te zijn.

Voor Audi heeft het een paar voordelen. Zo zou het kunnen gebruik maken van de ontwikkelingsdivisie van McLaren. Dat niet alleen, zo kan het wellicht ook techniek delen met Audi, McLaren een Lamborghini. Ook op het gebeid van elektrificatie kan alles over meerdere merken worden uitgesmeerd.

Maar de belangrijkste troef is natuurlijk dat Audi op deze wijze eindelijk toegang heeft tot de Formule 1. Ondanks alle successen op Le Mans en in het WRC heeft Audi nooit meegedaan aan de F1. Sterker nog, de Volkswagen Group heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, maar van serieuze F1-deelname is het nooit gekomen. Tot nu dus?

Lobby

Dit verklaart eveneens waarom Volkswagen zo enorm aan het lobbyen was bij de FIA omtrent de motoren. Volkswagen heeft nooit een geheim gemaakt dat ze interesse hebben, maar wel als de omstandigheden juist zijn.

Nu Audi McLaren zou hebben gekocht, is het F1-avontuur voor concern-broeder Porsche nog niet afgelopen. Dat merk volgt een eigen richting, maar zal zeker nauw samenwerken. Volgens AutoCar is de kans erg groot dat Porsche als motorleverancier in gaat stappen met Red Bull. Of dat een overname is van Red Bull Powertrains of dat ze gaan fuseren is natuurlijk nog niet duidelijk.

UPDATE!!

McLaren heeft inhoudelijk gereageerd op de kwestie en aangegeven dat het een substantie betreft, afkomend van de endeldarm van een mannelijk rund: