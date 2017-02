Friese garagehouder draait tellers vooruit, FIOD not amused

Fryslân boppe jonguh!

Een 51-jarige garagehouder in Friesland kreeg vandaag bezoek van de FIOD. De sterke arm van de belastingdienst verdenkt het heerschap ervan bij in totaal 142 geïmporteerde luxewagens (het lijkt wel truckersblog) de teller vooruit te hebben gedraaid. U leest het goed!

Waarom de man dat deed is vrij simpel. Importauto’s moeten worden geregistreerd in het Nederlands kentekenregister. Vervolgens houdt de fiscus de hand op en mag er nog een moppie BPM worden afgedragen. De hoogte van de BPM-som is onder andere afhankelijk van de waarde van de auto. Hoe hoger de kilometerstand, hoe lager de waarde, hoe lager het verschuldigde BPM-bedrag.

Vooralsnog gaat men ervan uit dat de man met 142 auto’s heeft gesjoemeld, waarmee de belastingdienst maar liefst 352.000 euro aan inkomsten is misgelopen. Om die reden is vandaag een doorzoeking gedaan bij de garagehouder, de FIOD nam administratie en zeven auto’s mee. Meer over tellerfraude lees je HIER.

Dank aan Martijn voor het tippen!