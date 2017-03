Gallery: de Mercedes G650 Landaulet live vanaf de beurs

Mercedes fan @sacha zit er nog niet achterin, maar denk zijn grijnzende gezicht er gewoon even bij.

De Autosalon van Genève is nu echt begonnen! De komende dagen zullen we je weer gaan bestoken met al het nieuws vanaf de beurs. Het begin moet dan natuurlijk goed zijn, dus trappen we af met deze Maybach-Mercedes G650 Landaulet.

Toen dit knotsgekke apparaat dat in een beperkte oplage van 99 stuks gebouwd wordt uitlekte, was het een donderslag bij heldere hemel. Het eerste teasertje was slechts een wiel achterop iets wat leek op een G-Klasse cabrio. Meest voor de hand liggende was dan ook dat het een soort combinatie van de G-Klasse cabrio zou worden met het onderstel van de G500 4*4.

Maar inmiddels weten we dat de G650 van een geheel andere orde is. Alle informatie over de auto deelden we al eerder met je. Tijd dus om de plaatjes te bekijken om te zien hoe het ding in het vlees eruit ziet.