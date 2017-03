Gele bruut zoekt een nieuwe baas

Dergelijke pareltjes fietsen niet elke dag voorbij.

Over the top, dik, snel, bruut: allemaal van toepassing op deze occasion, zelfs als je er “te” voor zet. Het gaat om een Viper GTS uit het jaar 2000 die nu al een interessant leven achter de rug heeft. Volgens de verkoper verkeerde de lak bij aankoop in slechte staat. Om dat (en andere zaken) te fixen werd vrijwel de hele Viper uit elkaar gehaald, opgeknapt en weer netjes in elkaar gezet.

De spoiler is naar het schijnt origineel geleverd aangezien de enorme vleugel één geheel vormt met de kofferbak. Bovendien gaat het om een Nederlandse auto met iets meer dan 70.000 km op de teller. De verkoper was zo vriendelijk om het originele interieur (goedkoop broodtrommelplastic) op te kalefateren met alcantara en leer, in combinatie met gele stiksels. Classy!

Ook liet hij een compleet nieuw RVS systeem maken, met carbon einddempers voor de finishing touch. De banden liggen om een setje velgen van OZ, de nieuwe vering komt van KW. De V10 onder de kap bleef overigens standaard, al werden de cilinderkoppen in dezelfde kleur geel als de auto gespoten. Geen Testa Rossa meer, maar een Testa Gialla! De 8.0 V10 staat in de boeken voor 457 pk en 665 Nm.

Hebberig geworden en niet bang voor schuine blikken (spoiler)? Mooi! Hij mag mee voor 59.500 euro.