Gelekt: de Maybach G 650 Cabrio met V12 is hier!

Cabrio, lange wielbasis, V12, dit is nu al dé landaulet van 2017!

Eerder vandaag plaagde Mercedes-Benz zelf nog met een plaatje van een nieuwe, zeer dikke G-Klasse en nu hebben we dankzij de Instagram-feed van gasoline.culture al de eerste foto van het volledige schepsel te pakken. En het blijkt niet zomaar om een twaalfcilinder cabrio te gaan, het is een cabrio met lange wielbasis!

Lange tijd was de G-Klasse ook als cabrio met korte wielbasis leverbaar (op bestelling zelfs als G65), maar in 2013 presenteerde Mercedes de G500 Cabriolet Final Edition (foto onder). Je zou dus verwachten dat het daarna einde oefening was voor de dakloze G. Niets blijkt minder waar, afgaande op bovenstaande afbeelding. Alleen heeft Mercedes nu voor het eerst een Cabriolet op basis van een G-Klasse met lange wielbasis. Alhoewel…

Helemaal de eerste keer is het niet, want al in 2002 presenteerde carrosseriebouwer Baur in Genève de G-Cabrio XL. Ten opzichte van deze nieuwe G65 4×4² Cabrio Mercedes-Maybach G 650 Cabriolet (of hoe deze ook mag gaan heten) valt vooral op dat bij het concept van Baur het gehele dak geopend kon worden. Dit leverde echter een gigantische bult op wanneer het dak werd opgevouwen, dus vermoedelijk heeft Mercedes om die reden besloten het dak bij dit nieuwe rijkeluisspeeltje maar tot halverwege te laten openen. Technisch gezien maakt dat van deze nieuwe G65 4×4² Cabrio dus een landaulet. Verder is er in 15 jaar weinig veranderd, behalve dat destijds een G500 als basis werd genomen en Mercedes-AMG nu onderdelen van de G500 4×4² en G65 gecombineerd heeft met het vijftien jaar oude concept.

Instant Update: zoals ook @carlover12 al opviel, lijken er op de C-stijlen Maybach-logo’s te zitten. In dat geval is het aannemelijker dat Mercedes dit monster de Mercedes-Maybach G 650 Cabriolet gaat noemen, in navolging van de S 650 Cabriolet, wat stiekem weer een extra luxe S65 AMG Cabriolet was.

Instant Update #2: We hebben nu ook bewegend beeld en inderdaad, het is een Maybach!