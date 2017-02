Geneefse stagiair lekt dikke conceptcar Peugeot

Dat wordt een moeilijk eerste stagegesprek.

Vorig jaar was het de Renault Scenic die op knullige wijze wereldkundig werd gemaakt op de website van de Geneva International Motor Show, ditmaal is het de beurt aan dat andere Franse merk. Op de website van de show staan keurig alle officieel bevestigde primeurs vermeldt, indien al gepresenteerd ook met foto. Of, in het geval van deze Peugeot Instinct Concept, ook al een foto wanneer de auto nog officieel onthuld moet worden.

Dien ten gevolge kunnen we je bitter weinig vertellen over de Instinct, anders dan dat het om een sportieve, blauwe shootingbrake gaat. Iets wat je zelf vermoedelijk ook al was opgevallen. Een behoorlijke dikke sportieve blauwe shootingbrake ook, deze auto mag wat mij betreft -afgaande op deze ene afbeelding- nu al de spirituele opvolger van de RCZ worden.