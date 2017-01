General Motors bewijst: de aanpak van Trump werkt

Home sweet home! Een van de drie Amerikaanse autoreuzen heeft vandaag aangekondigd te zullen investeren in productie in het thuisland.

Maar liefst 1.500 banen blijven bestaan door de keuze van GM om voor 1 miljard USD bestaande productiecapaciteit in Amerika te behouden of uit te breiden. Het concern is dus bezweken onder de druk van aankomend president Trump, die de duimschroeven behoorlijk aandraait bij binnen- én buitenlandse automakers. GM verplaatst bovendien de productie van hun pickup-assen van Mexico naar de Michigan. Ook worden op andere (nog te duiden) manieren zo’n 5.000 nieuwe banen in Amerika gecreëerd. Precies zoals Trump het wil hebben dus!

GM CEO Mary Barra zei het volgende over de productieplannen:

“As the U.S. manufacturing base increases its competitiveness, we are able to further increase our investment, resulting in more jobs for America and better results for our owners. The U.S. is our home market and we are committed to growth that is good for our employees, dealers and suppliers and supports our continued effort to drive shareholder value.”

Uiteraard was Trump er als de kippen bij om zichzelf een veer in de presidentiële bips te steken:

“With all of the jobs I am bringing back into the U.S. (even before taking office), with all of the new auto plants coming back into our country and with the massive cost reductions I have negotiated on military purchases and more. I believe the people are seeing ‘big stuff.’”

Aan de andere kant: de man heeft een punt. Politici met interessante praatjes kennen we genoeg, maar zeker op het gebied van werkgelegenheid heeft Trump reeds interessante dingen bewerkstelligd. Met betrekking tot GM zijn er echter ook critici die de jubelstemming wat proberen te temperen. Zo zou GM op zich geen nieuwe dingen doen en zijn ze alleen wat agressiever in het naar buiten brengen van nieuws over productie binnen Amerika.

Zijn er trouwens meer mensen die zich afvragen wat dit voor gevolgen heeft voor Mexico?