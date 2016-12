Gestolen: krijgt deze eigenaar zijn RS4 intact terug?

Gaan we weer...

Een Audi RS4 van de B7-generatie is zeker in het zwart een alleszins anonieme verschijning. Natuurlijk, wij autoliefhebbers weten dat de brede wielkasten, grijze spiegels en dubbele ovale pijpjes wijzen op een 4.2 V8 met 421 pk, maar het gros van de mensen ziet gewoon een zwarte Audi met grote velgen. En daar rijden er in ons land nogal wat van rond.

Helaas weten wij autoliefhebbers ook welk lot de gemiddelde ontvreemde RS4, RS5 of RS6 staat te wachten. Doorgaans worden ze gejat om in de grensstreek plofkraken te plegen. Daarbij worden gasflessen geleegd in het pinapparaat en dat wordt vervolgens tot ontploffing gebracht. De buit wordt zo snel mogelijk achter in de Audi gegooid en vervolgens knallen de knaapjes met 250 km/u weer richting home town. Niet alleen gaan die plofkraken nogal eens mis, ook blijkt menig schoffie niet in staat om al dat vermogen op de weg te houden.

Als dat wel lukt, dan wordt de Audi ergens gedumpt en stappen ze over in andere, nog onopvallendere auto’s. Daarbij wordt de vluchtauto meestal in de fik gestoken, om zo elk spoortje te vernietigen. Gelukkig wordt de auto soms in verband met de tijd níet in de fik gestoken of wordt het gespuis eerder gesnapt. Laten we hopen dat dit met deze B7 ook het geval gaat zijn. Het kan in ieder geval geen kwaad om je ogen goed open te houden, waarbij je er overigens rekening mee moet houden dat het kenteken KD-201-K inmiddels is vervangen door een gestolen plaat van een andere Audi.

Overigens stond de Audi ten tijde van de diefstal te koop op Marktplaats. Daar vind je ook de contactgegevens van de wetmatige eigenaar. Unieke details waaraan dit specifieke exemplaar te herkennen is, hebben we helaas niet kunnen ontwaren.

Met dank aan @dutchdriftking voor de tip!