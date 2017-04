Gevonden! Nog een huis met een auto in de woonkamer

Deze Kia staat alleen wat minder correct geparkeerd.

De afgelopen periode kwamen hier meerdere voorbeelden voorbij van bolides die door autoliefhebbers in de woonkamer werden gestald. Ditmaal weer een auto in huis, alleen in een andere setting. De bewoner(s) van deze woning kregen gistermiddag vermoedelijk de schrik van hun leven toen een Picanto opeens een open huis creƫerde.

Het ongeluk gebeurde in Helmond. Volgens de politie reed een 61-jarige vrouw door een nog onbekende reden het huis in. Vermoedelijk was de oudere vrouw onwel geraakt. Er was iemand binnen aanwezig maar gelukkig werd deze persoon niet geraakt toen de Kia zich naar binnen boorde.

Niemand raakte gewond bij het ongeluk en zowel de aanwezige bewoner als de bestuurster van de Picanto kwamen met de schrik vrij. De woning liep wel de nodige schade op. Door de crash ligt de complete gevel in puin.

Fotocredit: Politie Helmond op Facebook