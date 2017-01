GroenLinks 010 wil dat stadsbestuur peperdure Tesla’s gaat rijden

"Het mag best wat kosten."

Op dit moment rijden Rotterdamse wethouders en de burgermeester in BMW 5-series en Audi A6’en. Dat moest maar eens afgelopen zijn, vindt GroenLinks Rotterdam. De partij pleitte in 2014 al voor een vergroening van het wagenpark van het stadsbestuur. Ze vonden dat de Tesla Model S (aankoopadvies) de huidige vloot moest gaan vervangen. Deze motie werd echter afgewezen omdat de Model S achterin te krap zou zijn.

Nu de Model X (rijtest) er is ligt de kwestie weer op tafel. PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn zag de elektrische auto van Tesla gister op een beurs en stuurde een tweet richting het stadsbestuur. “Volop ruimte achterin”, aldus Bruijn. Echter heeft de Model X een prijskaartje vanaf 104.785 euro. Dan heb je de Model X 75D met een 5-zits configuratie en een theoretische actieradius van 417 kilometer. Vanwege dit hoge aanschafbedrag ziet de fractievoorzitter de Model X als dienstauto niet zitten.

GroenLinks-raadslid Arno Bonte denkt hier anders over, schrijft het AD. Volgens hem mag “schone lucht best wat kosten”. Dat dit honderdduizenden euro’s gemeentegeld gaat kosten neemt Bonte voor lief. Het raadslid hoopt dat het bestuur ondanks het forse prijskaartje proefritten gaat maken met de Model X. Ter vergelijking: de 520d, waar op dit moment mee wordt gereden, is er vanaf 56.845 euro.

Met dank aan Arno (nee, niet het GroenLinks-raadslid) voor de tip! Foto via @kuifje op Autojunk.