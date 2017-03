Haaienvinnen waarschijnlijk snel weer verboden in de F1

Zelden wist zo'n bescheiden stukkie carbon de gemoederen bezig te houden.

Ik kan me er persoonlijk niet vet om maken, maar nogal wat F1-fans walgen van de shark fins en T-wings die dit jaar de auto’s sieren. Beide hulpmiddelen zijn bedoeld om de luchtstroom richting de (nieuwe) achtervleugel zo gunstig mogelijk te beïnvloeden en al maken ze de auto’s er wellicht niet mooier op; als het werkt vinden wij het goed.

Zo niet Charlie Whiting. De storm aan kritiek op beide aerodynamische foefjes (nee ondeugende Belgische lezers, niet díe foefjes) is de racedirecteur niet ontgaan en hij heeft sterk het vermoeden dat de T-wing en de shark fin per 2018 alweer worden verboden.

Next year, I think there is quite a good chance that that [ban] will be done because quite a few people feel that they are a bit of an unsightly thing,” said Whiting. I personally don’t have anything against them, but it was something that was always going to be possible. I think the reaction of everybody probably wasn’t expected.