Hamilton wil aan een MotoGP-race meedoen

In navolging van ex-teamgenoot Fernando Alonso wil ook #LH44 een keer naast het F1-potje piesen.

Groot nieuws afgelopen week! Fernando Alonso laat de GP van Monaco schieten om mee te kunnen doen aan de Indy 500. De Spanjaard is van plan om The Triple te pakken, oftewel de GP van Monaco, de Indy 500 en de 24 uren van Le Mans.

Diverse F1-coureurs hebben hun mening over deze buitenechtelijke affaire reeds gegeven. De algehele tendens is dat veel andere rijders het niet zouden doen als ze in Alonso’s schoenen stonden. Gelukkig is daar Lewis Hamilton voor een fris tegengeluid.

Hamilton vindt namelijk dat coureurs de mogelijkheid zouden moeten krijgen om ook aan races in andere klassen deel te nemen, getuige de volgende quote:

“I think it’s great that a driver is able to do that. I think us drivers should be able to do more than one series. There was a period of time in the past where there were drivers doing multiple series. I think it’s pretty cool that he’s doing it. I wouldn’t miss any of the races in F1, definitely continue to do all the races.”

Dat laatste zinnetje is een open deur, want de laatste jaren doet Hamilton steevast mee om het kampioenschap, in tegenstelling tot Alonso. Waar Lewis aan mee wil doen? De Brit zou graag een keer een MotoGP-fiets aan de tand voelen, daarnaast staat een NASCAR-klassieker als de Daytona 500 hoog op het lijstje.

Over MotoGP gesproken: Valentino “it wassa a goode race-eh” Rossi heeft al eens aangegeven dat Hamilton z’n Yamaha best een keer mag lenen. Zou het dan echt..?

Dank aan Dennis voor het tippen!