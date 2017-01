He Alter! We hebben nóg meer BMW nieuwtjes

Een man gehuld in een donker gekleurde jopper heeft contact met ons opgenomen naar aanleiding van onze vorige artikelen omtrent BMW's nieuwe modellen. Hij voorzag ons van nóg meer nieuwtjes omstreeks BMW's modellengamma de komende jaren.

De toekomst van de 1- en 2-serie

In onze eerdere berichtgeving gaven we al aan dat de 1-serie nog wat langer door moet dan voorheen gedacht en daarom eerst nog een tweede facelift zal krijgen, of ‘LCI’ in BMW-taal. We speculeerden ook al dat de diehard BMW-fan daar misschien wel blij mee is, omdat het betekent dat de 1-serie ook nog wat langer RWD zal blijven houden. Maar, wat gaat er gebeuren op dat onvermijdelijke moment dat er toch een geheel nieuw model moet komen?

Alom wordt eigenlijk aangenomen dat de nieuwe 1-serie dan FWD gaat krijgen en de strijd met de A-Klasse, A3 en consorten met gelijke wapens moet gaan uitvechten. De in jopper gehulde man fluisterde ons echter in dat het wellicht net wat anders ligt. De 1-serie zoals we die nu kennen zou namelijk wel eens geheel kunnen verdwijnen, ten faveure van een kleiner model dat het tegen de Audi A1 zou kunnen opnemen in het premium B-segment. BMW is daar tot op heden alleen actief via zustermerk MINI.

Dat betekent overigens niet dat BMW ophoudt met het bouwen van C-segment hatchbacks, maar dat zou in de toekomst dan moeten gebeuren als onderdeel van de 2-serie familie. En dit is waar het interessant wordt voor de RWD-liefhebbers. Net als nu het geval is wil BMW haar 2-serie volgens de bron blijven opsplitsen in zowel FWD als RWD modellen.

De Tourer modellen blijven nep FWD, terwijl de coupé en cabrio RWD worden. Ook de nog te lanceren Gran Coupe zou de aandrijving op de juiste wielen krijgen. Of de hatchback zich moet voegen bij zijn saaie familietak of de interessantere tak daar wordt intern naar verluidt nog steeds over getecheld. Wél lijkt het doek te vallen voor de 3-deurs variant van de hatchback. Kennelijk is daar weinig vraag meer naar, ook bij andere merken ligt deze variant steeds meer onder vuur. Over een 1/2-serie sedan die nu al in China leverbaar is wordt met geen woord gerept.

De 4-serie

In 2019 zou het al tijd zijn voor een nieuwe 4-serie coupé en cabrio. Over de opvolger van de 4-serie Gran Coupe wordt nog druk gediscussieerd in München. Nu de belachelijk lelijke 3-serie GT in de prullenbak gegooid is, gaan er stemmen op dat de 4 Gran Coupe de rol van die auto moet overnemen. We hopen echter dat dat niet gebeurt en dat de Gran Coupe zo mogelijk nog wat slanker en chiquer wordt dan het huidige model, dat stiekem een ouderwetse liftback is.

Dikke Fünfers

Naast de al bekende M550i zal het niemand verrassen dat er ook weer een M550d komt. Maar dat is nog niet alles! Er komt naar verluidt ook een M550e met extra elektro-goodies. De échte M5 wordt waarschijnlijk eind dit jaar onthuld en komt nu ook écht met vierwielaandrijving. Deze geruchten gaan al jaren rond, maar tot op heden kwam het er nooit van. Hoefde ook niet want de M5 was nog steeds sneller dan de concurrentie op de meeste circuits. De papieren oorlog van nul-naar-honderd tijden win je echter niet met alleen RWD, dus gaat BMW nu overstag. Tenminste, bijna overstag, want het AWD-systeem is volgens de informatie van nu volledig uitschakelbaar zodat je alsnog alleen aandrijving hebt op de achterwielen. Maar ja, op dat moment zit al die zware apparatuur er dus voor niks op.



Tweede bron die bevestigd dat er een geheel nieuwe X5 komt in 2018

Dit stelden we reeds in ons vorige bericht, maar het wordt nu ook bevestigd door deze tweede bron. We speculeerden al dat de reden dat de F15 (rijtest) na vijf jaar met pensioen mag is dat het nieuwe model het platform gaat delen met de geheel nieuwe X7 en dit is ook wat ons nu wordt ingefluisterd. Het platform gaat bovendien een stuk minder wegen dan dat van de huidige X5, wat op zijn beurt grotendeels is overgenomen van de E70-generatie.

Modellen met de ‘Z’ van Zorro

Nu de Z4 (rijtest) met stille trom van het toneel verdwenen is vroeg je je wellicht af of BMW nog wat gaat doen met de Z-reeks. Binnen het bedrijf zijn daar wel goede plannen voor, maar nog niks is in kannen en kruiken. Grootste kanshebber om het productiestadium te halen lijkt op dit moment de Z5 te zijn, een cabrio die wat hoger in de markt wordt gezet dan de Z4. Mocht dit model succesvol zijn komt er wellicht ook nog een coupé variant van, die dan Z6 gaat heten. Naast de Z5 en Z6 denkt BMW ook aan een Z3 en Z4 op basis van hetzelfde principe, dus een Z3 als cabrio en Z4 als coupé. Maar die laatste twee zitten op dit moment kennelijk echt nog in het stadium ‘vaporware’.



Modellen met de ‘i’ van iPhone

De hype rondom de i8 lijkt gevoelsmatig een beetje uitgestroven te zijn. Het is ook alweer bijna zes jaar geleden dat de auto de show stal in Mission Impossible: Ghost Protocol. Tevens is er nu de Honda NSX, die een beetje hetzelfde doet alleen dan beter en sneller. Om de i8 wat nieuw leven in te blazen komt er een open variant op de markt. Spannender is echter dat er ook wordt gesproken over een i8s, die de driepitter inruilt voor een heuse atmosferische I6 vierpitter.

Tenslotte hebben we met de jopper-man nog gesproken over de BMW iNext, een supersloep die de 7-serie zou moeten aflossen in 2021. Maar dan hebben we het wederom over toekomst muziek en zo ver durven we eigenlijk niet te kijken. Als we namelijk een ding geleerd hebben van Nicky Cage is het wel dit: