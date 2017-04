Het laatste nieuws omtrent de Bugatti Chiron van Dutchbugs

De term 'trustfund' kon nog nooit zo letterlijk genomen worden.

Notoir Veyron-verzamelaar Michel Perridon is zoals bekend één van de maar liefst acht Nederlandse kopers van een Bugatti Chiron. Nu is het natuurlijk alleen nog zaak om dat ding zo snel mogelijk in handen te krijgen.

Afgelopen maand begon de levering van de nieuwe Bugatti immers al. Voordat je het weet is je nieuwe aanwinst oud nieuws. Je kan natuurlijk extra pegulanten neertellen om een stukje op te schuiven in de wachtrij, maar gelukkig voor de Perridonnetjes is dat in hun geval niet nodig.

Ze hebben namelijk een datum gekregen om hun Fransoos op te komen halen in Leusden. Dutchbugs slingerde dit heugelijke nieuws de wereld in via Instagram. Op 22 april is het zover en kan je Don of zijn pa op in je achteruitkijkspiegel verwachten. Nog twaalf nachtjes slapen dus. Gelukkig heeft Don een manier gevonden om zijn gedachten wat te verzetten in de tussentijd.

Bedankt Jaap voor de tip!