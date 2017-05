Hier, de eerste teaser van de BMW 8 Serie Coupe

De conceptcar zal eind deze maand worden getoond.

Dat zal gebeuren op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este (26 mei). De concept is een eerste indruk van de BMW 8 Serie Coupe, die gepland staat voor volgend jaar. De auto belichaamt een compromisloze dynamiek en eigentijdse luxe, de essentie van een moderne BMW coupe… zoals het Duitse merk het zelf omschrijft. CEO Harald Krüger himself aan het woord:

The BMW 8 Series Coupe will build on our tradition of luxurious sports coupes and add a genuine dream car to our line-up – a slice of pure automotive fascination. The 8 Series Coupe will underpin our claim to leadership in the luxury segment. I can tell you today that this will be a true luxury sports coupe.