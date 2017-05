Hier staat de grootste Bugatti-showroom ter wereld

Hint: het is niet de Noordoostpolder.

Deze showroom staat namelijk in het altijd bruisende Dubai! Niet geheel toevallig, want in die regio vind je natuurlijk de meeste petrolheads met serieuze cash to blow. Laat vooral die discussie over “smaak is niet te koop” losbarsten in de comments. Tradities moet je immers in stand houden.

Terug naar de showroom. Deze staat dus in Dubai, net als de grootste showrooms van Lamborghini en Bentley. Het bouwsel heeft een oppervlakte van bijna 250 m². Niet heel ruim, maar bedenk wel dat Bugatti slechts één model in het gamma heeft en dat is de Chiron.

Verder is de entree van het pand opgeleukt met een hoefijzer van een paar meter hoog, die natuurlijk refereert aan de bekende Bugatti-grille. De toko wordt gerund door Al Habtoor Motors dat ook een Lamborghini outlet uitvent. Goed om te weten: alleen al in de Verenigde Arabische Emiraten zijn inmiddels 30 orders voor de Chiron genoteerd.

Mocht je het gemist hebben: inmiddels staat er een Chiron op Nederlands kenteken, meer info HIER.