Hoe autoverhuurders door de EU worden aangepakt

De Europese Commissie stelt paal en perk aan wazige praktijken bij verhuurbedrijven.

Het moet namelijk afgelopen zijn met onverwachte kosten, een fenomeen waar huurders van een auto regelmatig mee worden geconfronteerd. Sterker nog: vorig jaar gebeurde binnen Europa dit maar liefst 2.000 keer. Vandaag laat de Europese Commissie weten dat de vijf grootste verhuurbedrijven voortaan transparantere voorwaarden hanteren. Denk daarbij aan de verzekeringen, schade, brandstof, vrije kilometers en de borg.

Dat dit nieuws naar buiten komt heeft te maken met het feit dat het aantal klachten de afgelopen tijd behoorlijk groeide. Om die reden zijn nu afspraken gemaakt met de volgende verhuurbedrijven: Avis, Enterprise, Europcar, Hertz en Sixt.

De afspraken houden bijvoorbeeld in dat de klanten te allen tijde de auto met een volle tank mogen halen en brengen. Daarnaast moet informatie over verzekeringen duidelijker worden vermeld en is bezwaar maken mogelijk bij eventuele schadegevallen.

Foto: dikke huurLambo, via Autojunk