Hoe bendes de verzekeraar stelselmatig oplichten

En waardoor jouw verzekeringspremie uiteindelijk ook omhoog gaat, want zo werkt het nou eenmaal.

Groot alarm vanochtend in de Telegraaf. Bendes tillen steeds vaker de verzekering door met opzet ongelukken te veroorzaken. Vervolgens wordt bij de verzekering een lekker aangedikte claim ingediend door het opvoeren van extra materiële of immateriële schade, denk bij die laatste categorie bijvoorbeeld aan een whiplash.

Deze criminelen zouden als volgt te werk gaan. Zo verlenen ze soms voorrang op rotondes om dan alsnog gas te geven, of ze rijden voor je en trappen plotseling op de rem. Ook de slachtoffers worden zorgvuldig uitgezocht. Vaak gaat het om ouderen, jonge onervaren weggebruikers of vrouwen. Voor er straks een horde tuinbroeken beha’s staat te verbranden voor onze redactie: we verzinnen dit niet zelf. Het is het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) dat bovenstaande roept.

Volgens hun woordvoerder, Wouter Verkerk, is de trend over komen waaien uit Engeland, waar bendes al langer op deze manier te werk gaan. Wie ermee te maken krijgt doet er verstandig aan om het kenteken te noteren en de politie te verwittigen, maar nog slimmer is het om een fatsoenlijke dashcam aan te schaffen.

