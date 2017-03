Hoe Opel groot werd door Citroën te kopiëren

De Franse fabrikant mag mede verantwoordelijk worden gehouden voor het uitgroeien van Opel tot een speler van mondiaal niveau.

De overname van Opel door PSA is groot nieuws, maar wist je dat er al een veel vroegere connectie is tussen Opel en PSA, Citroën om precies te zijn? Hoewel Opel al sinds 1899 auto’s bouwt, wist het merk nooit gigantische volumes weg te zetten. Dat veranderde in 1924 met de 4 PS, de eerste Duitse auto gebouwd volgens het lopende band-principe van Henry Ford.

De naam van de auto duidt op de fiscale paardekrachten, al is de auto vooral bekend onder de naam Laubfrosch, ofwel boomkikker. Dat had te maken met de kleur waarin de auto aanvankelijk standaard werd geleverd: groen. Het was ook een belangrijk onderscheid met de Citroën 5CV, die door zijn standaard gele kleur liefkozend petit citron werd genoemd.

Die onderscheidende kleuren waren nodig ook, want verder leken de Citroën en de twee jaar jongere Opel sprekend op elkaar. De geschiedenis van de 4 PS is een beetje schimmig, maar ga er maar vanuit dat er geen geld is betaald voor het ontwerp en Opel de 5CV van Citroën schaamteloos kopieerde. Citroën spande zelfs nog een zaak aan tegen Opel, maar de Duitse rechter bepaalde dat de auto’s wel degelijk verschilden. Zo was de grille anders, evenals de kleur.

De gelijkenissen waren echter veel groter. Niet alleen lijkt de body vrijwel precies hetzelfde, ook komt de wielbasis aanvankelijk exact overeen en vertoont de auto ook technisch meer overeenkomsten dan verschillen. Beide auto’s beschikken over een kleine watergekoelde zijklepper met vier cilinders. Daar waar de Citroën het moet doen met 856cc, krijgt de Opel een slagvolume van liefst 951cc.

Omdat de overeenkomsten toch wel erg groot zijn, besluit Opel al snel de 4 PS iets aan te passen. Zo krijgt de auto een langere wielbasis (2,5 meter) en wordt het slagvolume van de vierpitter vergroot naar 1018cc. Terwijl Citroën al in 1926 de productielijn van de 5CV stilzet, blijft Opel de Laubfrosch tot 1931 bouwen. Het is een groot succes voor Opel, in totaal worden er 119.484 van gebouwd, terwijl Citroën rond de 80.000 5CV’s bouwde. Daarnaast is het dit succes dat General Motors er toe brengt om in 1929 een aandeel van 80 procent te nemen in de Duitse fabrikant, niet wetende dat bijna 90 jaar later het moederbedrijf van Citroën de nieuwe eigenaar van Opel zal worden. En zo is de cirkel weer rond…