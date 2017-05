Hoe zit het met de Koenigsegg van Manny Khoshbin?

De puissant rijke Iraniër kijkt niet op een supercar meer of minder, maar onlangs ging het mis met één van z'n nieuwste speeltjes.

We schreven onlangs nog over een dikke Koenigsegg Agera RS die vlak voor de aflevering aan de klant door een testrijder in de prak werd gereden. Diezelfde klant bleek niemand minder dan Manny Khoshbin te zijn. De Instagramheld is reeds meerdere keren voorbijgekomen op Autoblog. De Agera RS zou de laatste toevoegingen aan z’n toch al imposante collectie zijn.

Probleem: wat ging er met de Agera RS gebeuren? Khoshbin zat uiteraard niet te wachten op een exemplaar dat al een keer in de prak was gereden. Bovendien gaat het niet om een low profile ongelukkie, want heel het internet was ervan op de hoogte. Tegelijkertijd waren de (kostbare) gouden details al aangebracht en zat Koenigsegg met een gebutste carrosserie te koekeloeren. Beide partijen moesten dus op zoek naar een oplossing.

Intussen heeft Koenigsegg op Instagram naar buiten gebracht dat die oplossing is gevonden. Khoshbin gaat een nieuwe Agera RS speccen en Koenigsegg gebruikt de Agera RS Gryphon (zoals het ding officieel heet) als demo. Frits Wester Christian von Koenigsegg blij, Khoshbin blij, wij blij.

Dank aan Joeri voor het tippen!