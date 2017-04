Hoeveel kost een LaFerrari Aperta eigenlijk dezer dagen?

De open Laffe is natuurlijk al lang uitverkocht, maar je kan wel een jong gebruikte scoren. Moet je echter wel een bom duiten neertellen.

We kunnen ons goed voorstellen dat je een LaFerrari Aperta wil hebben. Elke warmbloedige autofanaat vindt de Laffe uiteraard de meeste begerenswaardige van het heilige hypercar-trio, dat verder bestaat uit de Porsche 918 en de McLaren P1. WAAAAAH…

Sorry ik moest even wegduiken. Een Porsche-fan gooide een Porsche-sleutelhanger naar mijn hoofd. Dat had slecht af kunnen lopen. Maar goed dat er geen McLaren-fans bestaan.

Enfin, de LaFerrari was al vrij lastig in het bezit te krijgen, maar in het geval van de Aperta was dat nóg moeilijker. Ferrari bouwde er slechts 209. Dat betekende dat ook trouwe fans van het merk teleurgesteld moesten worden. Die teleurstelling was zelfs zo bitter dat Ferrari voor de rechter gesleept werd door een Amerikaan van 85 jaar oud. Hij trok het niet dat hij zijn aanbetaling van één miljoen Dollar per ommegaande teruggestuurd kreeg, naar verluidt door Ome Sergio himself.

Nou is het ook zo dat Ferrari de klanten die wel het voorrecht krijgen hun speciaaltjes te kopen eigenlijk een grote zak geld geeft. De markt voor speciale auto’s is momenteel immers nog steeds zo heet dat dit soort gelimiteerde modellen op de vrije markt voor flink meer geld verkocht kunnen worden dan de prijs die de fabriek vraagt. De LaFerrari Aperta is daar geen uitzondering op. Integendeel zelfs.

Kijken we namelijk naar het aanbod van open Laffe’s op mobile.de, dan zien we dat er momenteel drie te koop staan in ‘de regio’. Af fabriek kostte de Aperta naar verluidt een kleine twee miljoen Euro exclusief belastingen. Maar op de tweedehandsmarkt betaal je het drievoudige van dat bedrag, als het tenminste aan de handelaren ligt. De vraagprijs van het goedkoopste exemplaar bedraagt 6.540.000 Euro. Deze Fezza is rood en staat in het Oostenrijkse Kitzbühel. Vergeet vooral niet om de plaatselijke bevolking te trakteren op fünfhunderd Bier bij de lokale skihut alvorens naar huis te rijden met je nieuwe aanwinst…