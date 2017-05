Horner: “komende 3 races worden lastig voor ons”

Ligt het aan ons of is Red Bull wel héél erg bezig met het downplayen van verwachtingen?

Je zou er bijna een punthoofd van krijgen, maar volgens RB-honcho Christian Horner gaat de renstal het lastig krijgen in Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk. Op die circuits is snelheid in rechte lijn belangrijker dan aerodynamische en mechanische grip in de bochten zoals in Monaco het geval was.

Helaas schiet de TAG Heuer-krachtbron nog wat te kort en dus zit de kans erin dat Red Bull de komende drie races achter de feiten aanhobbelt. Voor wie net als wij hoopte op een mooi resultaat in Montréal: de update van de omgekatte Renault-motor zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving pas later in het seizoen volgen.

Horner vermoedt dan ook dat de tweede seizoenshelft beter zal verlopen dan de eerste, al geeft de teambaas ook aan dat ze de auto steeds beter leren te begrijpen. Long story short: bij Red Bull hebben ze ook geen idee hoe de rest van het seizoen gaat verlopen. Gewoon rustig afwachten en races kijken, dus.