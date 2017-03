“Hugh Jackman gaat Enzo Ferrari spelen”

De rol leek eerst toebedeeld aan Christian Bale, maar fysieke issues gooiden roet in zijn eten.

Zoals bekend zijn er twee films over het leven van Enzo “Il Commendatore” Ferrari in de maak. In de ene film wordt de hoofdrol gespeeld door niemand minder dan Robert De Niro, bij de andere film (een project van Michael Mann) was de hoofdrol weggelegd voor Christian Bale. Was inderdaad, want de acteur heeft bedankt voor de eer. Voor de rol moest hij de nodige kilo’s aankomen en ondanks dat Bale al vaker lichamelijke transformaties heeft ondergaan voor filmrollen, zou hij er nu gezondheidsproblemen aan overhouden.

Kennelijk is dat aankomen voor Hugh Jackman niet of nauwelijks een probleem, want er gaan hardnekkige geruchten dat de Wolverine-acteur de rol van Enzo op zich neemt. De film speelt zich af in 1957 en dat was een roerige tijd voor Ferrari. De rivaliteit met Maserati naderde in deze periode het hoogtepunt en ook verloor Ferrari zijn zoon Dino. We zijn erg benieuwd hoe een en ander uitpakt, naar verluidt start de productie van de film in de zomer van 2018.

De rol van Enzo’s vrouw Linda zou gaan naar Noomi Rapace, fotomateriaal hieronder. (via: Deadline.com)