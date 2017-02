Iemand wil deze Ibiza wel heel erg graag hebben

Wat weet de bieder over de auto wat wij niet weten?

Auto’s zijn emotie en dus wil de emotionele waarde van een auto de werkelijke waarde nogal eens overstijgen. Het zou zomaar de reden kunnen zijn dat iemand precies 200.000 euro heeft geboden op een schitterende Seat Ibiza (rijtest) met die heerlijk fijnbesnaarde 1.2 TDI onder de kap. Vriend H. met een vergelijkbare voiture noemt deze steevast en zeer treffend ‘het feesteiland’. Het schijnt zelfs dat de slogan Auto Emocion bedacht is na een ritje in zo’n Ibiza Ecomotive.

Scenario 2: Kun je je nog die roof herinneren waarbij een dief voor twintig miljoen gulden (jazeker) aan diamanten stal door ze simpelweg in de verpakking van een magnetron te stoppen en daarmee naar buiten te wandelen? Wel, een aanzienlijk deel van die buit zit in de benzinetank van deze Ibiza verstopt. Op deze manier de buit terugkopen is risicovol, want twee ton op een Seat met spaardiesel bieden trekt nogal de aandacht. Aan de andere kant zijn de steentjes in de tank een veelvoud van dit feesteiland waard en kun je na aankoop maken dat je wegkomt. Niet in die Seat overigens, die is niet vooruit te branden.

Helaas is de meest voor de hand liggende optie minder spannend. Een tikfoutje. Een lullig nulletje teveel. Een enkele aanslag op een toetsenbord, zoals we er dagelijks vele duizenden maken. Maar dit is misschien wel het duurste tikfoutje van de dag. Kijken we in de kolom naast de advertentie, dan valt te lezen dat een bod allerminst vrijblijvend is en dat na gunning van het kavel de hoogste bieder verplicht is af te nemen voor het winnende bod. Ouch…

Met dank aan @kevinova voor de tip!