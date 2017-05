IJskoud gaan met deze Individual M4 Competition

Een beetje spelen met wat kleurtjes en je hebt een unieke BMW.

Met BMW Individual kun je alle kanten op. Van lelijk tot smaakvol en alles daartussenin. Deze M4 valt in die laatste categorie. De Individual Atlantis Blue kleur is zo helder als de blauwe kleuren op een ijsvogel. Het interieur lijkt echter op een enkeltje Noordpool.

De stoelen zijn gekozen in Opal White en de getoonde interieurlijst luistert naar de naam Ash Grain White. De binnenzijde van de BMW is afgewerkt met een Pearl Gloss Chrome accent en daarnaast zien we de nodige witte stiksels.

Het witte interieur past wellicht bij de jurk van de toekomstige eigenaar. De Duitser staat namelijk bij BMW Abu Dhabi. Het betreft een M4 Competition Package (M3 rijtest) met 450 pk. Deze variant heeft 19 pk meer dan een reguliere M4, beschikt over een aangepakt onderstel en rolt op 20-inch jetsers die je kent van de M4 GTS. De M4-range bestaat qua dikke versies vandaag de dag uit de Competition Package, de gepeperde CS en de knotsgekke GTS met 500 pk.