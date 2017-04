Cijfers: het autogedrag van de Nederlandse automobilist

Welke leeftijdsgroep maakt bijvoorbeeld de meeste kilometers?

Het zijn de jongvolwassenen in ons land die de meeste kilometers maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd gekeken naar het aantal jaarlijkse kilometers, verdeeld over drie leeftijdsgroepen. 18 tot en met 30 jaar, 30 tot en met 65 jaar en 65 jaar en ouder.

Volgens het onderzoek legt de groep van 18 tot 30-jarigen jaarlijks 14.100 kilometer af. 30- tot 65-jarigen zijn goed voor 13.000 autokilometers en 65+ers staan onderaan het lijstje met 8.400 jaarlijkse kilometers.

Qua particulier autobezit scoort de middengroep het hoogst. In 2016 was de groep 30- tot 65-jarigen volgens het CBS goed voor 612 auto’s per 1.000 inwoners. De jongvolwassenen 284 auto’s per 1.000 inwoners en de bejaarden 521 auto’s per 1.000 inwoners.

Bestuurders in de leeftijd van 25 tot 30 jaar reden naar verhouding meer kilometers voor werk dan studie in vergelijking met autobestuurders in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Het zijn vanzelfsprekend de 65+ers die de meeste recreatieve autoritjes maken.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van het CBS dat de mannen in elke leeftijdsgroep meer kilometers maken dan vrouwen. Het grootste verschil zit ‘m in de bejaardengroep. Mannen rijden gemiddeld 9.300 kilometer per jaar, terwijl vrouwen zo’n 6.300 kilometer afleggen.

Foto: de Megane RS van AB-lezer @2176cc via Autojunk