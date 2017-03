In deze Jeep schuilt een bazige oplossing voor files

Deze auto lijkt in eerste instantie een conventionele Jeep Grand Cherokee met een kek kleurtje te zijn. Maar niets is wat het lijkt...

Onze economie draait weer op volle toeren en dat is natuurlijk goed nieuws, niet in de laatste plaats voor autominnend Nederland. Er worden weer meer nieuwe auto’s verkocht en de kans dat je iets leuks tegenkomt op de weg is dus ook groter. Helaas kleeft er wel een nadeel aan de goednieuwsshow: de files worden weer langer en langer.

Frustrerend natuurlijk, al die tijd die verloren gaat terwijl je maar wat zit te niksen achter het stuur. Ja, je kan natuurlijk de aso uithangen en proberen een stukje over de vluchtstrook of langs een tankstation te scheuren. Maar behalve dat je daar veel irritatie mee opwekt, schiet je er letterlijk en figuurlijk niet veel mee op.

Gelukkig is er de Hum Rider. Dit project van de Amerikaanse telecomgigant Verizon bestaat al sinds 2015, maar is nu voorzien voor een oplossing om files te omzeilen. Wat precies de link is met het oorspronkelijke doel van Verizon om hun ‘connected car’ features te tonen aan het publiek ontgaat ons een beetje. Doordat onderstaande video inmiddels viraal is gegaan staat de auto nu wel in de schijnwerpers, maar niemand behalve wij heeft het over het connected car-gebeuren.

Logisch ook, want dankzij hydraulische magie ontpopt de SUV zich als een ware Transformer tot een gevaarte dat simpelweg over andere auto’s heen getild kan worden. De manier waarop doet denken aan dat concept van die Chinese bus die over het verkeer heen rijdt. De auto bestaat trouwens echt, dus er is hier geen sprake van slimme camera-trucs.

Waarom dit niet gewoon maken dan? Wel, naast het feit dat mensen die voor je uit stappen en je in elkaar trimmen als je ze verrast met deze trick move, weegt de techniek enorm veel kilo’s. Het gewicht van de toch al niet heel lichte Grand Cherokee (rijtest) wordt nog eens verdubbeld door deze hydraulische stelten. Om dat aan te kunnen staat de auto dan ook op banden voor een truck.

Daarnaast is het natuurlijk alleen een oplossing als niet iedereen zo’n ding heeft. Kortom, een leuk idee, maar de praktische bruikbaarheid laat te wensen over. Gelukkig hebben we de beelden nog.