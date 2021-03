Jeep Wagoneer is de allerduurste ooit - Autoblog.nl

De duurste Jeep is de Grand Wagoneer in Obsidian-uitvoering. Benieuwd hoeveel ze er daarvan gaan verkopen in het land van Sleepy Joe.

Eigenlijk is het best vreemd. Jeep is al sinds jaar en dag specialist in het bouwen van SUV’s, 4×4’s en cross-overs. Een van de grootste successen van het merk is de Wagoneer. Die auto is terecht een Amerikaans Icoon. Maar ergens liet Jeep de Wagoneer doodbloeden en richtte het merk zich op de compactere Grand Cherokee.

In de tussentijd werden auto’s als de Range Rover telkens populairder. Sterker nog, het superluxe segment van grote SUV’s is drukker dan ooit. De Jeep Wagoneer gaat zich in die klasse bemoeien. Het merk had een kleine 15 jaar geleden de Jeep Commander, de enige echt stoere SUV in dit segment. Deze was helaas geen lang leven beschoren.

Verschil Jeep (Grand) Wagoneer en Cherokee (L)

Waarde collega @Machielvdd heeft jullie al geïnformeerd over de nieuwe Jeep Wagoneer. Echter, dat was officieel nog een concept. Eentje die overduidelijk (zeer) productierijp was, maar officieel dus nog niet een productiemodel. Om alle vormen van verwarring te voorkomen, de nieuwe Jeep Wagoneer en Grand Wagoneer hebben niets met de Grand Cherokee en Grand Cherokee L te maken. Dat model is een maatje kleiner en heeft een zelfdragend koetswerk. De Wagoneer staat op een ladderchassis, een ‘echte’ SUV dus.























Verwarrende naamgeving

De naamgeving is een beetje verwarrend. De Jeep Wagoneer (op de foto’s het rode exemplaar) bemoeit zich in het segment van de Ford Expedition, Chevy Tahoe en Toyota Sequoia. De Jeep Grand Wagoneer (op de foto’s het zwarte exemplaar) krijgt een veel fraaier interieur en een nog dikkere V8. Deze concurreert rechtstreeks met de Lexus LX, Lincoln Navigator en Cadillac Escalade.

Jeep Grand Wagoneer níet groter

De Grand Wagoneer is dus luxer, maar niet groter. Over grootte gesproken, beide zijn exact 5,44 meter lang. De Jeep Wagoneer heeft mild-hybride aandrijving met een 5.7 V8 plus elektromotor ter ondersteuning, in totaal goed voor 392 pk en 548 Nm. De Grand Wagoneer krijgt de 6.4 liter V8 met 471 pk en 617 Nm. In beide gevallen is de motor gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF. De gewone Jeep Wagoneer heeft standaard achterwielaandrijving, vierwielaandrijving is optioneel mogelijk. De ‘Grand’ heeft het (uiteraard) standaard.













Verwarrend is het allemaal wel. Jeep introduceert in relatief korte tijd vier grote SUV’s die er allemaal min of meer hetzelfde uitzien. De Grand Cherokee was al een tijdje aan vervanging toe. De Wagoneer is compleet nieuw. Het is zeker een ambitieuze auto, want de prijzen zijn niet mals.









Prijzen

De goedkoopste Jeep Wagoneer kost namelijk 57.995 dollar, De duurste versie, de Grand Wagoneer Obsidian, is er vanaf 98.995 dollar. Daarmee is het de duurste Jeep allertijden. De Grand Cherokee Trackhawk was met 88.115 dollar de voormalig recordhouder.

Uiteraard komen beide auto’s niet naar Nederland, want de combinatie van een atmosferische antieke V8, een extreem hoog gewicht en flinke luchtweerstand doen het ergste vermoeden voor de CO2-uitstoot. Hopelijk is er een zot die een (Grand) Wagoneer naar Nederland haalt. Z’n enorme sloep met ouderwetse doch eerlijke techniek heeft ook zo zijn charmes.