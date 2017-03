In deze klassieker huist de grootste motor ooit

De body moet net je ding zijn, maar onder de kap ligt een monsterlijk blok.

Meteen even een disclaimer: het gaat in dit geval om de grootste motor in een productieauto ooit. Conceptcars als de Cadillac Sixteen doen dus niet mee, om maar te zwijgen over deze Fiat met een 28,5 liter vliegtuigmotor. Het gaat om de Pierce Arrow Model 66 die in 1913 werd voorzien van een zes-in-lijn met een cilinderinhoud van 13.519 cc. Inderdaad, elke cilinder is ruim 2,2 liter groot!

Of dat een beetje vooruit wil? Naar huidige maatstaven niet, maar in zijn tijd was de Model 66 ongetwijfeld een beest. Het gargantueske blok leverde ruim 140 pk bij een lage 1.800 rpm. Daarmee was een topsnelheid van ongeveer 130 km/u mogelijk, bovendien melden diverse bronnen dat de enorme motor omgerekend minimaal 1 op 3 verbruikte.

De Model 66 was in zijn tijd een van de duurste productieauto’s ter wereld met een prijs van ongeveer 7.200 USD. Er werden versies gebouwd met een wielbasis van 133 of 140 inch. In tegenstelling tot veel andere (dure) auto’s uit die tijd werden de Model 66’en geleverd met een koets vanuit de fabriek. Geen rollend chassis dus, waarmee je nog even langs de betere coachbuilder moest.

In 1918 kwam Pierce op de proppen met een versie die liefst vier kleppen per cilinder had, voor meer power. Verder werd de Model 66 in meerdere uitvoeringen gebouwd waaronder een 7-zitter (was dit de eerste MPV ooit?) en een Landaulet. De auto werd bovendien door verschillende Amerikaanse presidenten gebruikt voor de betere tripjes. Kennelijk maakten presidenten van de USA zich destijds ook al niet heel druk om het milieu. Doen ze nu nog niet.

Overigens bracht het hoge verbruik de nodige problemen met zich mee. De tank had weliswaar een inhoud van bijna 140 liter, maar met het hoge verbruik bedroeg de actieradius in sommige gevallen niet veel meer dan 350 kilometer. Nu ruimschoots voldoende om van pomp naar pomp te rijden. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog stond er echter nog geen benzinepomp om de 50 kilometer.

Alles bij elkaar werden naar verluidt 1.250 stuks van de Model 66 gebouwd, waarvan er nu nog maar een stuk of 20 over zijn. Geen wonder dus, dat ze bij veilingen fikse bedragen opleveren.